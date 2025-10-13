Pe ce locuri se află româncele în clasamentul tenisului mondial

Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, câștigătoarea turneului WTA 1.000 de la Wuhan (China), duminică, s-a apropiat de primele două clasate în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste, Arina Sabalenka și Iga Swiatek, în timp ce conaționala Jessica Pegula a urcat pe locul 5, transmite AFP.

În ierarhia publicată luni, Gauff este la doar 895 de puncte de poloneza Swiatek, care este despărțită la rândul ei de aproape 1.700 de puncte de liderul belarus Arina Sabalenka.

Pegula, finalistă la Wuhan, a revenit pe locul cinci în lume, făcând rocada cu rusoaica Mirra Andreeva.

România are în continuare trei reprezentante în top 100, Jaqueline Cristian pe 47, Sorana Cîrstea pe 51, Gabriela Ruse pe 99.

Trei românce se află în prima sută și la dublu, Sorana Cîrstea pe 54, Gabriela Ruse pe 73 și Monica Niculescu pe 95.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Arina Sabalenka (Belarus) 10.400 puncte

2 (2). Iga Swiatek (Poloniei) 8.768

3 (3). Coco Gauff (SUA) 7.873

4 (4). Amanda Anisimova (SUA) 5.924

5 (6). Jessica Pegula (SUA) 5.183

6 (5). Mirra Andreeva (Rusia) 4.643

7 (7). Madison Keys (SUA) 4.449

8 (8). Jasmine Paolini (Italia) 4.331

9 (9). Elena Rîbakina (Kazahstan) 4.113

10 (11). Ekaterina Alexandrova (Rusia) 3.158

……………………………………………………………….

47 (48). Jaqueline Cristian 1.226

51 (58). Sorana Cîrstea 1.155

99 (100). Elena-Gabriela Ruse 746

118 (120). Anca Todoni 646

123 (121). Irina-Camelia Begu 634

234 (234). Miriam Bulgaru 304

281 (283). Irina Bara 239

293 (296). Gabriela Lee 225

…

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 9.235 puncte

2 (2). Taylor Townsend (SUA) 8.451

3 (3). Erin Routliffe (Noua Zeelandă) 7.705

4 (5). Sara Errani (Italia) 7.195

4 (5). Jasmine Paolini (Italia) 7.195

6 (4). Gabriela Dabrowski (Canada) 7.141

7 (7). Jelena Ostapenko (Letonia) 5.925

8 (8). Veronika Kudermetova (Rusia) 5.735

9 (9). Elise Mertens (Belgia) 5.630

10 (10). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 5.531

…………………………………………………….

54 (53). Sorana Cîrstea 1.514

73 (70). Elena-Gabriela Ruse 1.173

91 (85). Monica Niculescu 886

128 (124). Jaqueline Cristian 613

163 (163). Irina-Camelia Begu 495

220 (222). Irina Bara 369

272 (271). Patricia Maria Țig 295

…