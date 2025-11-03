Pe ce locuri sunt româncele în clasamentul mondial al tenisului

Canadianca Victoria Mboko (19 ani) a urcat pe locul 18 în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni, după titlul cucerit duminică la Hong Kong.

Mboko a făcut un salt de trei locuri față de săptămâna trecută, grație celui de-al doilea titlu WTA din cariera sa, primul fiind cel WTA 1.000 de la Montreal, din august.

Rusoaica Ana Blinkova, care a obținut al doilea său titlu WTA din carieră la Jiujian (China), după cel din 2022, de la Cluj-Napoca, a făcut un salt de 32 de locuri, ajungând pe 63 în ierarhia mondială.

Indoneziana Janice Tjen, la primul titlu WTA, obținut duminică, la Chennai (India), a făcut un salt de 29 de locuri și se află pe 53, cea mai bună clasare din carieră.

Belarusa Arina Sabalenka rămâne pe primul loc în clasamentul WTA, urmată de poloneza Iga Swiatek, la circa 1.700 de puncte, în timp ce pe locul al treilea se află Coco Gauff, americanca fiind la aproximativ 1.600 de puncte de poziția secundă.

România are în continuare trei reprezentante în top 100, pe Jaqueline Cristian pe 39 (cel mai bun loc al carierei), Sorana Cîrstea pe 44 (urcare de un loc față de ierarhia precedentă) și Gabriela Ruse pe 99 (a urcat un loc).

La dublu, România are tot trei jucătoare în prima sută, Sorana Cîrstea pe 57, Gabriela Ruse pe 68 (urcare de două poziții) și Monica Niculescu pe 97, cu un salt de 22 de locuri după finala jucată la Chennai.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Arina Sabalenka (Belarus) 9.870 puncte

2 (2). Iga Swiatek (Polonia) 8.195

3 (3). Coco Gauff (SUA) 6.563

4 (4). Amanda Anisimova (SUA) 5.887

5 (5). Jessica Pegula (SUA) 5.183

6 (6). Elena Rîbakina (Kazahstan) 4.350

7 (7). Madison Keys (SUA) 4.335

8 (8). Jasmine Paolini (Italia) 4.325

9 (9). Mirra Andreeva (Rusia) 4.319

10 (10). Ekaterina Alexandrova (Rusia) 3.375

……………………………………………………………….

39 (39). Jaqueline Cristian 1.324 puncte

44 (45). Sorana Cîrstea 1.243

99 (100). Elena-Gabriela Ruse 757

124 (124). Irina-Camelia Begu 634

144 (141). Anca Todoni 522

223 (223). Miriam Bulgaru 327

294 (293). Gabriela Lee 227

…

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 8.375 puncte

2 (2). Taylor Townsend (SUA) 7.895

3 (3). Jasmine Paolini (Italia) 7.115

3 (3). Sara Errani (Italia) 7.115

5 (5). Erin Routliffe (Noua Zeelandă) 6.250

6 (6). Jelena Ostapenko (Letonia) 5.925

7 (7). Elise Mertens (Belgia) 5.528

8 (8). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 5.526

9 (9). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.476

10 (10). Veronika Kudermetova (Rusia) 5.443

………………………………………………………………..

57 (57). Sorana Cîrstea 1.514

68 (70). Elena-Gabriela Ruse 1.227

97 (119). Monica Niculescu 832

122 (122). Jaqueline Cristian 667

164 (168). Irina-Camelia Begu 495

226 (222). Irina Bara 369