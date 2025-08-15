Pe ce sumă ar putea pleca Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova

Giovanni Becali a dezvăluit că l-a propus pe Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova la mai multe cluburi din campionate importante din Europa.

„E un jucător de 5,6,7 milioane, depinde de ce echipă găsește. Și unde e echipa care are nevoie de postul ăsta.

Da, eu l-am propus la 3-4 echipe importante. Le-am spus că prețul e între 5 milioane jumate, 6 milioane jumate, șapte. Și în cazul în care sunt interesați să intre pe fir cu domnul Rotaru, proprietarul clubului Craiova. Așteptăm. Cam așa ceva.

Rotaru e un negociator foarte bun, dar de multe ori, nu că e obligat, înțelege și el. Sunt atâtea motive azi să închei un contract când e o diferență de cinci, șapte sute de mii sau chiar de un milion. Pentru că sunt atâtea premii să le pui ca bonus încât poți să ajungi la mai mult decât dacă ajungi la un acord”, a declarat Giovani Becali.