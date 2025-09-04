Pe cine ar fi convocat Adrian Mutu la echipa națională: „Este unul dintre cei mai în formă jucători din campionat”

Adrian Mutu este de părere că un jucător care nu trebuia să lipsească de pe listă este Cătălin Cîrjan (22 de ani), căpitanul celor de la Dinamo.

„Eu cred că Dinamo, dacă îl are pe Mazilu, cel care era atunci când a plecat de la Farul, are o armă importantă în lotul echipei. E un transfer foarte bun după părerea mea. Lotul nu mi se pare mai valoros decât anul trecut, dar este mai închegat, mai ales acolo la mijloc.

După părerea mea, l-aș fi convocat pe Cătălin Cîrjan la echipa mare a naționalei. Eu cred că este unul dintre cei mai în formă jucători din campionat, cum e și Dobre, de la Rapid. Eu aș fi convocat 3 jucători: Baiaram, Dobre și Cîrjan. Eu l-aș fi convocat și pe Cîrjan.

Orice selecționer gândește că convoacă jucătorii care creează nucleul acela de bază al echipei, e corect. Dar Baiaram, Dobre și Cîrjan, cei mai în formă după părerea mea, nu au voie să lipsească. Sunt deja 2 acolo dintre ei, Dobre e în mare formă la Rapid, dar și Cîrjan la Dinamo.

Nu a fost minusul lui în play-off (n.r. – Despre forma lui Cîrjan în play-off-ul campionatului trecut), ci al echipei. Noi nu ne așteptam să intre în play-off. Dacă tu nu ai forță ca echipă, poți să îl ai și pe Pelle. Eu cred că ce arată Cîrjan de un sezon și jumătate trebuia convocat 100%, poate să se supere nea Mircea, dar asta este părerea mea”, a transmis Adrian Mutu, conform fanatik.ro.