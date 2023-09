Pe cine ar pune Dumitru Dragomir să conducă fotbalul românesc

Dumitru Dragomir, fost președinte al LPF, spune că există câteva nume importante care ar putea conduce fotbalul românesc. Printre numele alese de Dragomir se numără Ciprian Marica, Gică Popescu, Valeriu Argăseală sau Dani Coman.

„Avem destui care pot fi președinți la LPF. Poate fi Marica, care e un tip foarte elevat și cizelat. Mai e și Gică Popescu, care e încă tânăr. Vă mai spun un om serios: Valeriu Argăseală. El a putea conduce cu ușurință Liga Profesionistă de Fotbal. Dar nu cred că-l lasă Gigi să plece.

Aș mai spune că și Florin Prunea ar putea să conducă. Nu e băiat prost deloc. Și mai e unul care poate conduce Liga și FRF în același timp: Dani Coman. E tare de tot”, a declarat Dumitru Dragomir, potrivit gsp.ro.

De asemenea, acesta spune că „revenirea în fotbal e închisă”.

„Aș fi putut… Am fost foarte aproape acum să iau Petrolul. Se făceau contractele… Dar am făcut o ședință cu familiei. Mi-au dat o oglindă și m-au întrebat «Câți ani ai?». Am spus că 78 și m-au întrebat «Vrei să mori la 79?».

I-am zis fiului să conducă el, eu să fiu din umbră. «Eu la fotbal? Nici dacă mă împuști! Dacă vrei, facem asta pentru tine. Punem bani, luăm Petrolul, dar îl conduci și răspunzi. Nu mă bagi, nu mă implici», a zis el. Când am auzit asta… Am 78 de ani, mă apucam de navetă? Am fost în proporție patron de 95%. Eram cu contracte, cu avocați… S-a năruit totul într-o duminică, la o masă.

În primii doi aș fi dus echipa în primele 5. Și după aceea mă băteam la titlu. Aș fi băgat bani. Riscam afacerile fiului meu. Aici trebuie să riști, 15-20 de milioane. Cine spune face fotbal fără bani e tâmpit. Înseamnă că nu are nicio treabă! Cum să aduci unul bun și să-i dai 3.000 de euro? Suntem nebuni? Nu poți juca așa în cupele europene”, a mai spus Dragomir.