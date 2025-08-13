Pe cine ar vota Valeriu Iftime președinte LPF

Gino Iorgulescu, șeful Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a fost intens contestat în ultimele zile, motivul fiind atât decizia de a schimba regulamentul la cererea lui Gigi Becali, cât şi faptul că nu se implică în fotbalul românesc.

Printre cei mai vehemenţi contestatari s-a numărat Valeriu Iftime, care a spus că ar vota pentru demiterea lui Iorgulescu, în cazul în care această propunere ar fi supusă votului.

„Aş vota pentru cineva care are management în fotbal. Dani Coman este un preşedinte de club bun, un fost fotbalist, nu am vorbit cu el atât de mult, dar pare un tip inteligent. Eu m-am gândit însă la preşedintele de la CFR, Cristi Balaj”, a declarat Valeriu Iftime, conform Digisport.