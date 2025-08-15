Pe cine întâlnesc CFR Cluj și Universitatea Craiova în play-off-ul Conference League

CFR Cluj și Universitatea Craiova vor juca în deplasare în prima manșă a play-off-ului competiției de fotbal Conference League, pe 21 august, cu BK Haecken, respectiv Istanbul Bașakșehir.

AEK Atena, echipa la care joacă mijlocașul român Răzvan Marin, va avea o dublă foarte dificilă, cu Anderlecht Bruxelles.

Legia Varșovia, echipă antrenată de românul Edward Iordănescu, va înfrunta o echipă scoțiană, pe Edinburgh, în timp ce formația poloneză Rakow Czestochowa, la care evoluează fundașul român Bogdan Racovițan, va primi replica bulgarilor de la Arda Kârdjali.

Gyori ETO, formație la care joacă patru români, Ștefan Vlădoiu, Deian Boldor, Paul Anton, Claudiu Bumba, va juca împotriva austriecilor de la SK Rapid Viena.

Rayo Vallecano, echipa fundașului român Andrei Rațiu, va întâlni echipa belarusă Neman Grodno.