Pe cine întâlnește FCSB în play-off-ul Europa League

FCSB va înfrunta echipa scoțiană Aberdeen FC în play-off-ul competiției de fotbal Europa League, după victoria reușită în Kosovo de campioana României, 3-1 cu FC Drita.

FCSB, care s-a impus și la București cu Drita (3-2), va juca primul meci în Scoția, pe 21 august, iar revanșa la București, pe 28 august.

Echipa portugheză Sporting Braga, care a eliminat-o pe CFR Cluj din Europa League, va juca în play-off contra formației Lincoln Red Imps FC (Gibraltar), care a reușit să câștigat la penalty-uri cu FC Noah, în Armenia.

PAOK Salonic, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, va juca în play-off contra campioanei Croației, HNK Rijeka.

Ludogoreț Razgrad, campioana Bulgariei, va primi replica formației KF Shkendija, care a eliminat-o pe FCSB din preliminariile Ligii Campionilor.