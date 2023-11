Pe cine mizează Neluțu Varga din echipa sa: „În play-off o să fie arma noastră secretă!”

CFR Cluj luptă pentru a câștigat campionatul. Ardelenii ocupă pentru moment locul al 2-lea, la 3 puncte în spatele liderului FCSB.

Patronul Nelutu Varga a anunțat cine este jucătorul pe care mizează în acest campionat. Iată pe cine consideră talismanul norocos al echipei sale.

„În play-off o să fie arma noastră secretă!”

„Vreau să vă anunț care e situația lui Konoplyanka. Am vorbit cu el, iar el a vorbit și cu antrenorul. Nu se pune problema ca el să îmi fie o țeapă ca Baptista. El a avut ghinion cu o accidentare. Când trebuia să revină sută la sută tot apăreau niște probleme. Și am decis să nu îl mai forțăm, pentru că nu vreau să pierd banii aiurea cu el. Am niște salarii de achitat, nu mici, iar eu vreau să și profit de pe urma prezenței acestui jucător la CFR.

Așa că am avut răbdare cu el, iar acum el o să intre. Antrenorul este cel care o să decidă când. Konoplyanka este refăcut, iar eu vă asigur că in play-off o să fie arma noastră secretă. L-am adus să facă diferența prin calitățile sale și o să îl vedeți în play-off că o să fie unul dintre oamenii noștri de bază”, a spus Neluţu Varga, conform prosport.ro.