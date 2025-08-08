Pe cine scoate Becali din primul 11, după meciul cu Drita: ”A fost prea lent!”

FCSB s-a impus cu 3-2, în fața celor de la Drita.

Echipa bucureșteană. Revenit pe final, după ce a fost condusă cu 2-0.

După meci, Becali a a anunțat schimbări în primul 11.

”Chiricheș a fost prea lent. Nu mi-a plăcut! Șut, în a doua repriză, a mai sclipit. Și-a cam revenit și Șut, dar nu că a sclipit. Când a ieșit Chiricheș, Șut a jucat mai bine.

Stai că vor veni Olaru și Tănase și nu vom mai juca cu doi. Jucăm cu un închizător și doi interi. Lângă Șut, la retur, pot juca Olaru și Cisotti. În față, Bîrligea, Miculescu și Popescu.

Asta nu e echipă să joci cu doi închizători pentru că n-are rost”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.