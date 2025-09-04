Pentru ce sumă l-ar ceda Varga pe Louis Munteanu la FCSB

Lui Gigi Becali tot i se pare prea mare prețul și a anunțat că îl cumpără pe Louis Munteanu doar dacă CFR Cluj îl cedează cu 4,5 milioane de euro.
„Rămâne oferta valabilă oricât e el fotbalist. Acum, un an-doi, că după îmbătrânește. 4,5 milioane, oricând, la orice oră. Un prieten mi-a zis că <<dacă-i dai 6, îl dă>>.
Păi, am înnebunit de cap? Păi, toți banii pe care îi iau din Europa îi dau lui Neluțu? Dau 4,5, dar 6? O să vină familia și o să spună <<bă ești nebun?>>.
El nu prea a vrut, dar el nu vede unde e zgura de alergat? Cum să dai 6 milioane? O să zică nevasta că îmi bat joci de bani. Dacă mi-a zis omul că dacă îi dau 6… Mi-a zis că fără 6 nu mi-l dă”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.