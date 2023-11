„Pentru mine e unul dintre cei mai buni antrenori străini care au fost vreodată în România. O să vedeți!”-Se anunță un viitor strălucit pentru CSU Craiova?

CSU Craiova va fi condusă de Ivaylo Petev. Venirea tehnicianului bulgar a fost anunțată de patronul Mihai Rotaru.

Se pare că antrenorul este deja lăudat. Concret, Cosmin Moți, fostul său elev, a vorbit la adresa acestuia la superlativ. Iată ce a spus.

„Pentru mine e unul dintre cei mai buni antrenori străini care au fost vreodată în România. O să vedeți!”

„Ce se vede acuma la Ludogorets a început cu el acum 14 ani. Petev a luat echipa din Divizia C și a adus primele două titluri, a promovat de două ori consecutiv. Cu siguranță a fost rampa lui de lansare. Ludogorets e astăzi unde e și datorită lui în mare parte. Pentru mine e un antrenor foarte bun. E un antrenor dur, în sensul că ține la disciplină, nu contează numele jucătorului. Dacă a greșit, a plătit.

E apropiat de jucători, doar că știe să impună respect. Pentru mine e un lider care poate pune pe picioare o echipă aflată în situația Craiovei.

Un antrenor care creează fotbalul, nu se apară, variază, construiește și ideea lui e de joc e construită pe posesia mingii. Vrea ca echipa lui să aibă posesia cât mai mult și e concentrat pe asta cât mai mult.

Pentru mine e unul dintre cei mai buni antrenori străini care au fost vreodată în România. O să vedeți. La Ludogorets e o perioadă mai grea de câțiva ani. Tot încercăm să găsim o formulă câștigătoare. Am schimbat foarte mulți jucători, au plecat foarte mulți, au venit alții…

Am vorbit cu el în ultima perioadă. Am vrut să-l las liniștit. I-am spus când a apărut prima oară oferta de la Craiova să meargă cu ochii închiși, să nu-și facă griji din niciun punct de vedere. I-am spus că are toate condițiile și știu bine cum se lucrează acolo și care e strategia. I-am zis să nu se gândească de două ori.

Eu aș vrea să le spun celor de la Craiova să aibă încredere în el 100% și știu foarte bine că o să aibă mână liberă și să nu își facă griji din punctul ăsta de vedere. Eu un antrenor care știe ce face. Muncește de dimineață până seara, e la bază mereu, gândește antrenamentele, lucruri tactice, urmărește jucătorii și e un antrenor care pune suflet în tot ceea ce face”, a dezvăluit Cosmin Moți, potrivit Fanatik.