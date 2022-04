Pep Guardiola, elogii la adresa unui avdersar din Premier League: „Mă face să fiu un manager mai bun”

Antrenorul spaniol Pep Guardiola și-a păstrat calmul la finalul meciului dintre Manchester City și Liverpool, scor final 2-2, din etapa a 32-a din Premier League.

Managerul „cetățenilor” a trăit sentimente amestecate: de satisfacție, pentru că echipa lui rămâne lider în campionat, dar și de supărare, pentru că City a remizat pe teren propriu.

Cu toate acestea, Guardiola a avut cuvinte de laudă la adresa rivalului lui. „Nu știu dacă Jurgen mă respectă, dar eu îl respect mult de tot.

Mă face un manager mai bun, echipele lui au fost mereu pozitive, agresive și concentrate pe atac. Încerc să îi copiez stilul într-o oarecare măsură.

Nu suntem prieteni, nu ieșim să luăm cina împreună, dar sunt convins că vom cina într-o zi în ‘hall of fame-ul’ fotbalului. Am numărul lui de telefon, dar nu obișnuiesc să îl sun. Dar am un respect enorm pentru el și îi transmit că sâmbăta viitoare voi încerca din nou să îl înving”, a declarat spaniolul, conform Daily Mail.

Pep Guardiola este optimist cu 7 etape înainte de final

Pep Guardiola este convins că lupta la titlu nu este încheiată și se mai pot întâmpla destule lucruri în etapele care au mai rămas de jucat.

„Mai sunt 7 meciuri, sunt multe puncte puse în joc, am un sentiment că ne vom comporta cum trebuie. Dar e doar o senzație, nu știu ce se va întâmpla, evident. Dar modul în care ne-am comportat în fața unei echipe pe care o admir enorm mă face să fiu optimist.

Liverpool mă pune la treabă enorm, atât ofensiv, cât și defensiv. De mulți ani studiez modul în care performează, sunt impresionanți. Cred că fanii noștri au fost fericiți să vadă un astfel de meci”, a mai precizat Pep Guardiola.

Manchester City și Liverpool vor fi, din nou, adversare, sâmbătă

Cele două echipe care luptă în acest sezon pentru titlu, Manchester City și Liverpool, se vor afla, din nou, față în față, sâmbătă. Ele se vor duela în semifinalele Cupei Angliei.

De-a lungul timpului, cele două s-au mai întâlnit în această competiție de șapte ori. Man City a câștigat de două ori, Liverpool de trei ori, iar două partide s-au ăncheiat la egalitate. Meciul de sâmbătă se va juca pe celebrul stadion Wembley.

În campionat, cu șapte etape înainte de final, trupa lui Pep Guardiola este lider, cu un singur punct în plus față de cormorani.