Pep Guardiola nu s-a mai putut abține după ce a ajuns din nou în finala Champions League: ”Oamenii au criticat lipsa de personalitate a jucătorilor!”

Echipa engleză Manchester City a învins miercuri, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia spaniolă Real Madrid, în returul semifinalei Ligii Campionilor. Cu 5-1 scor cumulat, City s-a calificat în finala competiţiei, unde va juca împotriva echipei italiene Inter Milano.

La finalul meciului, Pep Guardiola a răbufnit și a oferit mai multe declarații.

„Cred că durerea pe care am trăit-o anul trecut a fost prezentă aici. Energia pe care am avut-o în cursul ultimului an, după criticile primite, a fost aici. Astăzi am primit recompensa pe care o meritam. Am jucat cu durerea trăită un an întreg, după eliminarea de anul trecut. Am trecut însă peste toate. Sportul îţi oferă întotdeauna o a doua şansă, îţi oferă mereu şansa de a-ţi lua revanşa”, a declarat Guardiola la finalul meciului de pe Etihad Stadium.

„A fost atât de dureros când oamenii au criticat lipsa de personalitate a jucătorilor. Un an mai târziu, arătăm din nou cât de special este acest grup de jucători. Dar toţi cei din organizaţie trebuie lăudaţi, de la preşedinte şi proprietar până la cel mai mic angajat, toată lumea lucrează pentru un scop. Când ajungi în finala Ligii Campionilor sărbătoreşti, dar nu avem prea mult timp, pentru că avem şansa să câştigăm Premier League duminică.

Ei bine, asta este o problemă frumoasă. Mâine vom lua micul dejun alături de familiile noastre, o zi de odihnă şi apoi ne pregătim pentru meciul de duminică (pe teren propriu, cu Chelsea – n.red.)”, a adăugat antrenorul lui Manchester City.