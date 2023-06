Pep Guardiola se află în fața celei de-a patra finale a Ligii Campionilor: „Am trăit multe momente triste, care m-au rănit”

Sâmbătă are loc marea finală a Ligii Campionilor, în care se întâlnesc echipa engleză Manchester City și cea italiană Inter Milano.

Pep Guardiola a câștigat 3 Ligi ale Campionilor, dar a pierdut una, acum 2 ani, cu Manchester City

Confruntarea are loc la Istanbul, de la ora 22:00, și este prima după 18 ani găzduită de Turcia, după alt duel de pomină italiano-englez. În 2005, AC Milan conducea Liverpool la pauză cu 3-0, dar „cormoranii” au revenit și au câștigat trofeul al loviturile de departajare.

„Viața în sport este despre a încerca”, a declarat Pep Guardiola, managerul lui Manchester City, pentru site-ul UEFA.

Spaniolul a câştigat Liga Campionilor ca jucător, în 1992, şi ca antrenor, în 2009 şi 2011, de fiecare dată cu FC Barcelona. Sub comanda sa, Manchester City a pierdut finala în 2021.

„Am ajuns în zece semifinale de Liga Campionilor, am jucat trei finale, am câştigat două… Iar acum voi juca a patra mea finală.

Competiţia mi-a oferit mult mai mult decât mi-aş fi putut imagina. Dacă viaţa mea s-ar încheia chiar acum, aş fi câştigat una ca jucător la clubul meu şi două ca antrenor, tot la clubul meu”, a afirmat Guardiola.

„Această competiţie mi-a oferit multe momente triste, care m-au rănit şi vor rămâne în mintea mea, dar mi-a oferit şi momente foarte frumoase. Aşa funcţionează sportul şi viaţa”, a spus tehnicianul spaniol.

El a adăugat că munca din toţi aceşti ani, „pentru foarte multă lume”, nu va avea sens decât dacă City va câştiga Liga Campionilor.

„Este nedrept, dar trebuie să acceptăm asta. Trebuie să acceptăm că, dacă vrem să facem un pas definitiv ca un club mare, trebuie să câştigăm în Europa. Trebuie să câştigăm Liga Campionilor, asta nu poate fi evitat”, a spus Guardiola.