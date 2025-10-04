Pep Guardiola susţine o manifestaţie propalestiniană din Barcelona: Asistăm la un genocid în direct

O manifestaţie de susţinere a Palestinei este prevăzută sâmbătă pe străzile Barcelonei, în timp ce negocierile privind planul de pace propus de Donald Trump continuă. Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, a apărut într-un videoclip pentru a susţine această manifestaţie, denunţând în acelaşi timp „un genocid în direct” în Gaza, condus de Israel.

„Asistăm la un genocid în direct, în care mii de copii mor şi alţii ar putea muri. Fâşia Gaza este devastată şi mulţimi de oameni umblă fără ţintă, fără hrană, fără apă potabilă şi fără medicamente. Încă o dată, societatea s-a mobilizat pentru a salva vieţi şi a face presiuni asupra guvernelor să ia măsuri imediate. Pe 4 octombrie, la prânz, în Jardinets de Gràcia (Barcelona), vom ieşi în stradă pentru a cere încetarea genocidului”, a explicat antrenorul în vârstă de 54 de ani.

Această poziţie a unui personaj important din fotbalul spaniol nu este singura. Vineri, Athletic Bilbao a făcut şi el un apel la „oprirea genocidului”. Conducerea clubului a anunţat că va organiza un eveniment în memoria populaţiei palestiniene şi a victimelor din Fâşia Gaza, cu puţin înainte de meciul împotriva echipei Mallorca (sâmbătă, ora 19:30).

Într-un comunicat, clubul a indicat, de asemenea, că a participat la un proiect de sprijinire a copiilor palestinieni refugiaţi în Siria prin intermediul fundaţiei sale.

O acţiune desfăşurată împreună cu Oficiul Naţiunilor Unite pentru Ajutor pentru Refugiaţii Palestinieni din Orientul Mijlociu (UNRWA), care va permite unui număr de 8000 de copii aflaţi în situaţii precare să beneficieze de cursuri de educaţie fizică.