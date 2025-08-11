Perechea Gabriela Ruse/Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur la Cincinnati, la dublu
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat luni, 11 august 2025, ora 14:09,
Perechea Gabriela Ruse/Jaqueline Cristian a fost eliminată, luni, în primul tur al probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 1000 de la Cincinnati.
Ruse şi Cristian au fost învinse de favoritele 4, Veronika Kudermetova/Elise Mertens (Rusia/Belgia), scor 6-4, 6-7 (5), 12-10.
Meciul a durat o oră şi 57 de minute.
Participarea în primul tur este recompensată cu 10.950 de dolari ş 10 puncte.