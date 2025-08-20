Performanţă pentru România la CM de Înot pentru Juniori: Daria Silişteanu, vicecampioană mondială la 100 m spate

Înotătoarea română Daria Silişteanu a cucerit miercuri, la Otopeni, în cadrul Campionatelor Mondiale pentru Juniori, medalia de argint în proba feminină de 100 m spate.

Daria Silişteanu, campioana europeană en-titre, a pornit de pe culoarul 5, a recuperat incredibil pe finalul curse de 100 m spate şi a reuşit să aducă prima medalie a României la această ediţie a Mondialelor U18.

Daria a terminat a doua în cursa de 100 metri spate, cu timpul de 1.00:02. Titlul mondial a fost cucerit de Charlotte Crush (Statele Unite).

Aissia Prisecariu a încheiat pe locul 6, cu 1.00:59.