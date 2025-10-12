Performanță senzațională a lui Jacob Kiplimo la maratonul de la Chicago

Medaliatul olimpic ugandez Jacob Kiplimo a câştigat duminică maratonul de la Chicago, înregistrând a şaptea performanţă din istorie (2 ore, 2 minute şi 23 secunde).

Este deținătorul recordului mondial la semimaraton

La feminin, etiopiana Hawi Feysa (26 de ani) a obţinut prima victorie într-un maraton important, cu un timp de 2 ore, 14 minute şi 56 de secunde, al şaselea cel mai rapid timp din istorie la feminin.

Kiplimo, în vârstă de 24 de ani, a strălucit pe pistă (medalie de bronz olimpică la 10.000 m în 2021, medalie de bronz mondială la 10.000 m în 2022) înainte de a trece cu brio la alergarea pe şosea.

Autor al recordului mondial la semimaraton în februarie (56:42 la Barcelona), el a terminat pe locul 2 la primul său maraton la Londra în aprilie (2h03:37) înainte de succesul său la Chicago.