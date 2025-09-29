Performanța unică realizată de Tadej Pogacar la CM pe șosea: „Sunt fericit că mi-am păstrat acest frumos tricou curcubeu”

Slovenul Tadej Pogacar, campion mondial al doilea an consecutiv, a declarat că acest titlu a fost unul din marile sale obiective din acest an.

Primul ciclist din istorie care a câștigat Turul Franței și titlul mondial pe șosea în același an de două ori la rând

Slovenul a devenit doar al treilea rutier din ultimele două decenii care păstrează tricoul curcubeu după slovacul Peters Sagan, victorios de trei ori la rând, din 2015 până în 2017, și francezul Julian Alaphilippe (2020-2021).

Traseul de 267 km de la Kigali, în Rwanda, a fost deosebit de dificil, motiv pentru care doar 30 de cicliști au terminat cursa din cei 165 de participanți, printre cei care au abandonat fiind și românul Matthew Denis Piciu.

Și în fața unei mulțimi uriașe – un milion de spectatori de-a lungul întregului traseu, potrivit Uniunii Cicliste Internaționale – Pogacar a atacat cu puțin timp înainte de vârful Muntelui Kigali, la 104 km de sosire, o distanță considerată sinucigașă.

La început, doar Juan Ayuso a reușit să țină pasul. Dar spaniolul a capotat apoi la Kigali, epicentrul fervorii populare, unde Pogacar a decolat în cele din urmă împreună cu un alt coechipier din echipa sa Emirates UAE, tânărul mexican Isaac del Toro, care nu a putut ține nici el ritmul. Astfel, Pogacar a continuat singur pe ultimii 66 de km.

”Am urmărit acest lucru tot anul. Sunt atât de fericit să păstrez acest tricou frumos. A fost o experiență uimitoare în ultimele zile, o experiență incredibilă. Sunt foarte fericit și foarte mândru de această săptămână. Să câștig aici în Africa, în special în Rwanda, face acest lucru și mai special. A fost o experiență incredibilă, cu adevărat o săptămână de succes”, a spus Pogacar după o cursă istovitoare.

Slovenul devine primul ciclist care a câștigat Turul Franței și titlul mondial de șosea în același an de două ori la rând.

Deși a fost sfătuit de coechipieri să nu atace așa devreme, Pogacar a făcut exact invers: ”Toți băieții experimentați din echipă m-au descurajat să plec atât de devreme. Dar m-am simțit foarte bine. Sunt atât de fericit să păstrez acest frumos tricou curcubeu și să nu fiu nevoit să-mi schimb întreaga garderobă”.

Medalia de aur încheie un sezon strălucitor în 2025 pentru Pogacar. Slovenul de 27 de ani a câștigat a patra coroană din Turul Franței în iulie, dominându-l pe Jonas Vingegaard și a adăugat triumfuri în clasice de primăvară ca Strade Bianche, Turul Flandrei, Săgeata Valonă și Liege-Bastogne-Liege.

Un alt ”Monument” îl așteaptă pe Pogacar în Turul Lombardiei de luna viitoare.