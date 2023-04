Peripețiile lui Gabriel Tamaș după o noapte albă: „Domnu’ antrenor, sunt beat”

Fundașul român Gabriel Tamaș a recunoscut că a jucat într-un meci, deși în noaptea de dinainte băuse cot la cot cu suporterii.

„Domnu’ antrenor, sunt beat”, i-a spus Gabriel Tamaș antrenorului, care-l voia pe teren la un meci

În prezent la Concordia Chiajna, Tamaș a relatat un eveniment consumat în perioada în care activa la Hapoel Haifa. El a fost legitimat la echipa israeliană între 2017 și 2019. S-a integrat foarte bine, făcându-și prieteni printre suporteri, alături de care ieșea să se distreze.

Același lucru s-a întâmplat în noaptea de dinaintea unui meci, Tamaș știind că nu poate juca, deoarece este suspendat. Numai că dimineața tehnicianul a spus că-l vrea pe teren.

„Eram în Israel. Toată lumea mi-a spus că sunt suspendat și atunci eu am ieșit în oraș cu fanii, cu cei din galerie. Au zis: ‘Haide, bă, Gabi, că și așa nu joci’.

Și dimineață mă sună antrenorul, pe la 9. Tot vedeam că mă sună, mă sună, mă sună. Eram avariat mai serios… Am închis telefonul. Cu mine în bloc mai stăteau doi colegi. A trimis un coleg la mine și i-a zis: ‘Trezește-l pe Gabi că vreau să vorbesc cu el’.

Și am vorbit și mi-a zis: ‘Nu ești suspendat, poți să joci’. Și zic: ‘Domnu’ antrenor, sunt beat… adică m-am culcat o oră, două’.

‘Nu-i nimic că și beat joci mai bine’, a spus el. ‘Bine, lasă-mă 2-3 ore’. Am făcut un duș. Nu pot să îți spun ce fac, am tabieturile mele nu pot să ți le spun și ție. Am băut multe lichide, ca să transpir, că ești deshidratat… Am mâncat dulce, am băut lapte… Și am jucat.

Când m-au văzut cei din galerie, fanii, au început să râdă. Bine, am început și eu să râd… Și i-am spus antrenorului: ‘A fost prima și ultima oară când fac așa ceva că Doamne ferește se întâmplă ceva’.

Nu poți, după o seară, să te duci să faci un efort maximal care îți scade glicemia, intervin foarte multe, poți să leșini pe teren, adică nu, nu poți să faci chestiile astea. Că vii la un antrenament și mai tragi chiului e cu totul altceva. La meci nu poți să tragi chiulul. Atunci am făcut-o și atât în viața mea”, a povestit Gabi Tamaș, într-un podcast.