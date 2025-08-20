Peste 1.000 de echipe de juniori s-au înscris în actualul sezon competițional organizat de FRF

Președintele Federației Române de Fotbal (FRF), Răzvan Burleanu, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că în noul sezon competițional vor participa 134 de cluburi și 1.056 de echipe, un nou record.

25 de tineri participă la primul Data Camp

”În 2025, în noul sezon competițional, avem 134 de cluburi și un total de 1.056 de echipe înscrise, ceea ce ne arată o demonstrație categorică, fermă a ceea ce înseamnă misiunea pe care FRF împreună cu cluburile și-au asumat-o în ceea înseamnă creșterea numărului de copii care sunt angrenați în competițiile noastre de juniori. O creștere de șase ori, ceea ce reprezintă o bornă importantă în toată această dezvoltare”, a spus Burleanu.

”Creșterea este și mai semnificativă dacă ne raportăm la sezonul 2013-2014, când în toate competițiile FRF erau doar 91 de cluburi, cu un total de 182 de echipe”, a subliniat președintele FRF.

Un alt record al acestui sezon este reprezentat și de faptul că ”pentru prima dată în istorie FRF are cinci cluburi de juniori care și-au înscris două echipe la aceeași categorie de vârstă”.

”Cu aceste cluburi vom începe să mult mai îndeaproape în ceea ce privește acest concept pe care l-am pus pe agendă, numit efectul vârstei relative”, a subliniat Burleanu.

Președintele FRF a anunțat că până la 1 septembrie continuă înscrierile pentru cursul dedicat managerilor academiilor de fotbal, prin care FRF își dorește să profesionalizeze și mai mult experții care lucrează la nivelul academiilor de fotbal din România.

”În urmă cu doi ani, FRF a devenit prima federație din Europa Centrală și de Est care și-a creat un Intelligence Center.

Anul trecut, o investiție de 1,2 milioane de euro în camere fixe, mobile, iar în urma acestei investiții toate stadioanele din Liga 1, Liga a II-a, cele mai bune 24 de academii, plus opt echipe din fotbalul feminin au beneficiat de aceste camere, după care tot acest conținut a fost conectat la această platformă americană pe care o folosim, numită Wyscout, rapoarte pentru staffurile tehnice.

În tot acest proiect, în ceea ce înseamnă practic colectarea și analiza de date, în urmă cu un an de zile organizam la FRF primul Data Talk, la care am avut și mulți invitați de afară.

Acum avem 25 de tineri care participă la primul Data Camp, care presupune o platformă de sesiuni interactive, care propune totodată o învățare practică pentru toți acești tineri care își doresc să lucreze în zona de colectare și de analiză de date.

Mulți dintre acești tineri vor putea fi regăsiți în internship-uri, fie la FRF, fie la cluburi care ne sunt foarte apropiate”, a mai spus Burleanu.