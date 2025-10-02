Peste 100 de piloţi, un record, înscrişi pentru Trofeul Poiana Braşov – ultima etapă a Campionatului Naţional de Viteză în Coastă. La start va fi şi Marco, fiul lui Mihai Leu

Ultima etapă a Campionatului Naţional de Viteză în Coastă (CNVC), Trofeul Poiana Braşov, în care se vor decide campionii acestui sezon, va aduce la start peste 100 de piloţi, un record absolut pentru actuala stagiune, anunţă Federaţia Română de Automobilism Sportiv.

Organizată de AMC Racing (clubul fondat de Mihai Leu şi condus acum de soţia sa, Anna Leu), sub egida Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, etapa 8 din CNVC se va desfăşura sâmbătă (4 octombrie) şi duminică (5 octombrie) pe Drumul Poienii, rută care leagă Braşovul de Poiana Braşov, Superbet fiind partenerul principal al rundei finale de viteză în coastă.

Fanii automobilismului sportiv sunt aşteptaţi pe un traseu legendar, care găzduieşte curse încă din anul 1968, Drumul Poienii având o lungime de 5 kilometri şi fiind astfel unul dintre cele mai lungi din Campionatul Naţional de Viteză în Coastă.

Frumuseţea peisajelor va fi completată de spectacolul oferit de unele dintre cele mai rapide maşini de competiţie, printre care se numără modele ca Ferrari 488 Challenge, Porsche 992 GT3 Cup, Mitsubishi Evo, Alpine A110 RGT, monopostul Wolf, Skoda Fabia Rally2 Evo sau Tesla Model S Plaid, cu peste 1.000 de cai putere. În acest context, interesul pentru Trofeul Poiana Braşov a fost uriaş din partea piloţilor, dovada fiind numărul-record de sportivi înscrişi – peste 100 – pentru această rundă.

Categoria I (dedicată turismelor) are peste 80 de participanţi şi va avea în prim-plan duelul pentru titlu dintre Radu Benea (Ferrari 488 Challenge – 138 de puncte) şi Costel Căşuneanu (Skoda RXX – 125 de puncte). La Categoria II (cea a monoposturilor), Jerome France a devenit campion în etapa precendentă, iar Julian Răduţă (Norma M20F – 116 puncte) şi Octavian Ciovică (Norma M20F – 98 de puncte) sunt pe următoarele două poziţii.

La Categoria III (cea a maşinilor speciale), Dominic Marcu (Tesla Model S Plaid) şi-a asigurat în runda precedentă al 4-lea titlu consecutiv, pe locurile 2 şi 3 fiind prezenţi Andrei Mitraşcă (BMW M240I Racing CUP – 97 de puncte) şi Adrian Bogdan Popescu (Dacia Logan – 67 de puncte).

La startul etapei de pe Drumul Poienii se va afla şi Marco Leu, fiul regretatului mare campion Mihai Leu, care va lua startul la a 3-a cursă din carieră. Astfel, în primul său sezon din CNVC, Marco Leu a avut o evoluţie remarcabilă la volanul modelului Peugeot 208 R2, încheind pe podium de fiecare dată la clasa la care a participat.

Conform programului anunţat de organizatori, Trofeul Poiana Braşov va debuta sâmbătă de la ora 09:00 cu manşele de antrenamente şi se va încheia la ora 18:00, cu o pauză între 13:00 şi 14:00, când drumul va fi redeschis circulaţiei publice.

Duminică, în ziua decisivă, deschiderea temporară a circulaţiei va fi între 12:00 şi 13:00, iar la ora 13:20 sunt programate manşele oficiale de concurs.