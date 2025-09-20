Peste 4,5 milioane de persoane vor să cumpere bilete pentru CM 2026

Într-un interval de doar zece zile, peste 4,5 milioane de persoane din întreaga lume s-au înscris în cursa pentru achiziționarea biletelor de intrare la meciurile CM 2026, a anunțat FIFA într-un comunicat.

Tragerea la sorți va avea loc pe 1 octombrie

În mai puțin de zece luni, Statele Unite, Canada și Mexic vor găzdui turneul final al Cupei Mondiale. Pentru a marca ocazia, FIFA a lansat luna aceasta, faza de prevânzare a biletelor, care vor fi distribuite apoi prin tragere la sorți.

Între 10 și 19 septembrie, 4,5 milioane de persoane din 216 diferite țări s-au înscris pentru această primă fază, care a fost accesibilă doar deținătorilor de carduri Visa, unul dintre partenerii al competiției, precizează L’Equipe.

‘Peste 4,5 milioane de fani din întreaga lume vor participa la tragerea la sorți pentru prima șansă de a cumpăra bilete, dovedind că turneul de anul viitor din Canada, Mexic și Statele Unite va fi cel mai mare, mai incluziv și mai incitant eveniment de până acum’, a precizat președintele FIFA, Gianni Infantino.

Tragerea la sorți va avea loc pe 1 octombrie, însă FIFA precizează că persoanele extrase nu au garantate bilete pentru data solicitată, ci doar că vor putea asista la unul dintre cele 104 meciuri ale Cupei Mondiale.

Prețurile biletelor vor începe de la 60 de dolari, pentru unele meciuri din faza grupelor, și pot ajunge până la 6.730 de dolari, conform L’Equipe.

A doua perioadă de vânzare a biletelor pentru CM va avea loc intervalul 27-31 octombrie, urmată de o a treia perioadă, după tragerea la sorți a grupelor, programată pe 5 decembrie la Washington.