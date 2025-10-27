Peste două treimi din cetățenii din Munchen vor Jocuri Olimpice de vară în oraș

Cetățenii din Munchen au votat cu o majoritate clară (66%), duminică, la referendumul organizat pentru susținerea unei candidaturi a orașului bavarez la organizarea Jocurile Olimpice din 2036, 2040 sau 2044.

Candidatura va fi decisă la Adunare Generală din septembrie 2026

”Munchen a votat. Munchen s-a exprimat, iar Munchen a votat clar ‘Da’. Suntem mult peste 60%”, a anunțat duminică seara primarul Dieter Reiter, după anunțarea primelor rezultate.

După numărarea buletinelor de vot, opțiunea ”da” a deținut o majoritate de 66,4%, atingând cu ușurință cvorumul necesar de 10% dintre alegătorii înregistrați. Prezența la vot a fost de 42%, cea mai mare pentru o consultare publică la Munchen.

Comitetul Olimpic German (DOSB) s-a angajat în lansarea unei candidaturi pentru ca țara să găzduiască Jocurile Olimpice de vară, în 2036, 2040 sau 2044. Trei orașe – Munchen, Hamburg și Berlin – și o regiune – Rin-Ruhr – și-au exprimat interesul și se află în prima cursă internă germană.

Orașul Munchen a fost primul care și-a consultat populația în acest proiect. Circa 1,1 milioane de locuitori au fost chemați duminică să voteze ”da” sau ”nu”, cu opțiunea de a vota anticipat prin corespondență (33,7% dintre alegători), o practică obișnuită în Germania.

Locuitorii orașelor implicate în proiectul Rin-Ruhr trebuie să voteze pe 19 aprilie 2026, la fel ca și cei din Kiel, care candidează pentru probele de navigație ale unei candidaturi germane. Hamburg intenționează să-și consulte locuitorii pe 31 mai 2026, în timp ce constituția regiunii Berlin nu prevede un referendum pe tema unei candidaturi olimpice.

DOSB se va întruni în septembrie 2026 într-o Adunare Generală pentru a decide candidatura, înainte de a-și prezenta proiectul selectat Comitetului Internațional Olimpic.

Președinta CIO, Kirsty Coventry, a lansat un grup de lucru privind calendarul și procesul de selecție pentru următoarele ediții ale Jocurilor Olimpice, începând cu 2036. După Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris, Los Angeles va găzdui Jocurile de vară în 2028, urmat de Brisbane (Australia) în 2032.

Munchen, al doilea oraș german care a găzduit Jocurile Olimpice de vară în 1972 (după Berlin în 1936), și-a văzut candidatura sa pentru Jocurile de iarnă din 2022 respinsă de un referendum în noiembrie 2013.

DOSB a ales apoi Hamburg pentru a apăra șansele Germaniei la Jocurile Olimpice din 2024, înainte ca populația orașului hanseatic să voteze împotriva sa în noiembrie 2015.

Capitala bavareză a găzduit Jocurile Europene din 2022, un eveniment multisport care s-a bucurat de un real succes popular și a netezit astfel drumul spre o candidatură olimpică.