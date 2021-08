Petrila, încrezător după succesul de la Piteşti: ,,Să fim pe prima poziţie, pentru că acolo ne e locul”

Claudiu Petrila, mjlocaşul celor de la CFR Cluj, a reacţionat la finalul jocului pe care echipa sa l-a disputat în Trivale. Acesta speră ca el şi colegii săi să nu se oprească aici cu victoriile.

CFR Cluj s-a impus în deplasare, cu 1-0, pe terenul echipei FC Argeș, într-un meci disputat sâmbătă seară, în cadrul etapei a șasea a Ligii I.

Echipa ardeleană a deschis scorul, în minutul 30. Greab a respins o minge care se îndrepta spre Alibec, dar Omrani a fost atent și a marcat cu un șut din fața porții.

,,Ne place, dar nu e important cu cât o facem. Important este să câştigăm fiecare meci. A fost un eşec greu, dar e bine ca ne-am revenit şi azi am luat trei puncte aici.

Cred că e pentru prima dată, sperăm să o ţinem tot aşa, să fim pe primul loc pentru că acolo ne e locul. Pentru mine da, dar din păcate am pierdut prea rău şi nu am simţit că am jucat prea bine. Ne jucăm şansa până la final şi sperăm să întoarcem sau să batem măcar, să spălăm ruşinea de meciul trecut.”, a declarat Claudiu Petrila, la finalu jocului din Trivale.

