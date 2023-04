Petrolul, CFR, Universitatea Cluj, FCU Craiova, Farul și Rapid, amendate de Comisia de Disciplină!

Comisia de Disciplină a luat atitudine după ultimele partide din Liga 1.

Mai exact, cluburi precum Petrolul Ploieşti, CFR Cluj, Universitatea Cluj, FC U Craiova 1948, Farul Constanţa şi FC Rapid, au fost amendate pentru comportamentul suporterilor.

Amenzi pentru 6 cluburi din Liga 1!

„U Craiova 1948 vs. ACS Petrolul 52 – Incidente – În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.b, se sancţionează clubul U Craiova 1948 cu penalitate sportivă de 7.500 lei. În temeiul art. 82.2 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.b, se sancţionează clubul ACS Petrolul 52 cu penalitate sportivă de 56.817 lei”, a fost comunicat de Comisie, conform site-ului oficial al LPF.