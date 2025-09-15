Petrolul – Dinamo

Petrolul Ploiești – Dinamo București, luni, 15 septembrie de la ora ora 21.00, se arată pe LPF.ro.

25 iulie 2025, Metaloglobus – Petrolul 0-3: a fost singura victorie reușită de prahoveni în acest sezon, în rest au trei remize și patru înfrângeri.

Patru succese și un egal au înregistrat dinamoviștii în ultimele cinci runde, rezultate în urma cărora au încheiat etapa a opta pe podium.

Dinamo este echipa cu cea mai bună posesie din campionat – 59,6 % (Petrolul – 45,9 %).

Petrolul este formația care a expediat cele mai puține șuturi pe spațiul porții adverse, doar 19 (Dinamo – 42).

Patru meciuri fără gol încasat au strâns bucureștenii în primele opt etape, cele mai multe dintre toate competitoarele.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 97 de ori, de 21 de ori s-au impus ploieștenii, de 56 de ori au câștigat roș-albii, iar alte 20 de partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu Petrolul gazdă: 48 de meciuri – 15 succese Petrolul – 12 remize – 21 victorii Dinamo.

Primul meci din perioada Petrolul s-a jucat pe 24 august 1952, Flacăra – Dinamo 0-2, goluri Nicolae Nicuşor Dumitru şi Titus Ozon, ultimul câştigând la finele ediţiei respective titlul de golgheter, performanţă repetată şi în stagiunea următoare.

Întâia remiză s-a înregistrat pe 6 iunie 1954, Dinamo – Flacăra 3-3. La Dinamo începuse era Angelo Niculescu, în timp ce la conducerea tehnică a oaspeţilor se afla legenda clubului, Ilie Oană.

9 din cele 21 victorii din contul petroliştilor au fost obţinute cu Ilie Oană pe bancă.

Petrolul a cunoscut gustul victoriei abia în al 10-lea duel direct din campionat, în aprilie 1958, 1-0 la Bucureşti. Golul lui Gheorghe Dumitrescu avea să fie hotărâtor în câştigarea titlului de către prahoveni, aceştia încheind sezonul 1957-1958 la egalitate de puncte cu CCA şi Ştiinţa Timişoara.

Cea mai mare diferenţă în SuperLiga României, de 3 ori 6-0 pentru Dinamo, în 1960, 1982 şi 1991, diferenţă pe care a mai realizat-o contra „lupilor” doar Electroputere Craiova în sezonul 1991-1992.

În partida din 1960 (21 noiembrie, Dinamo – Petrolul 6-0), Gheorghe Ene avea să marcheze patru goluri, iar în meciul din 1991 (25 august, Dinamo – Petrolul 6-0), joc disputat în prima rundă, albanezul Demollari bifa debutul în fotbalul românesc, urmând a deveni în decembrie 1994, primul străin care a ajuns la 100 de partide în Superligă. Acesta a marcat atunci de două ori.

Petrolul este echipa care a oprit dominaţia singurei generaţii din istoria „câinilor” care a câştigat de patru ori la rând titlul în România, cea din anii ’60. S-a întâmplat în 1965-1966, ediţie la finalul căreia ploieştenii cucereau campionatul pentru ultima dată.

14 septembrie 1966, Petrolul – Dinamo 3-0 (triplă Mircea Dridea): al doilea succes al prahovenilor la 3 goluri diferenţă, cel mai mare pro-ploieşteni din istoria duelurilor directe. Primul s-a consemnat în iulie 1961, atunci când acelaşi Mircea Dridea şi-a trecut numele pe tabela la toate reuşitele gazdelor.

Pe 25 septembrie 2011, dinamoviştii au stricat „sărbătoarea” inaugurării noului stadion „Ilie Oană” (primul meci oficial), după ce au câştigat cu 5-1 pe arena prahovenilor (Mitea / Moţi, Djakaridja Kone, Dănciulescu, Marius Niculae dublă).

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 24 noiembrie 2024, Petrolul – Dinamo 0-1 (gol A. Selmani).

Liviu Ciobotariu a evoluat ca jucător în tricoul dinamoviştilor timp de patru sezoane (1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005) şi a antrenat gruparea din „Ştefan cel Mare” în 2011-2012 (33 de meciuri în toate competiţiile, 18 victorii – 8 remize – 7 înfrângeri), contribuind, din postura de tehnician, la câştigarea Cupei României din stagiunea respectivă.