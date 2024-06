Petrolul Ploiești a transferat un fotbalist francez

Petrolul Ploieşti a ajuns la un acord cu fotbalistul francez Tidiane Keita (27 de ani), cel care a sosit, luni seară, în cantonamentul de la Bolu şi va intra, de marţi, în programul de pregătire al „lupilor”, potrivit News.ro.

Keita evoluează pe postul de mijlocaş central, iar întreaga carieră de până acum şi-a petrecut-o în fotbalul din Hexagon.

Ultima dată la USL Dunkerque, în eşalonul secund francez, formaţie pentru care a bifat 26 de prezenţe pe parcursul stagiunii precedente, Tidiane Keita a mai jucat pentru Toulouse B, US Albi, US Colomiers şi US Orleans.

Angajamentul noului jucător al „galben-albaştrilor” se va întinde pe durata a trei ani.