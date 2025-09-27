Petrolul Ploieşti – Rapid 0-1, în etapa 11 a Superligii

Echipa bucureşteană Rapid a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea Petrolul Ploieşti, în etapa a 11-a din Superligă.

Gazdele au ajuns la cinci eşecuri consecutive

Giuleştenii au avut iniţiativa în prima parte a meciului de la Ploieşti şi Rareş Pop a şutat din careu în minutul 17, însă mingea l-a lovit pe coechipierul său, Koljic, care se afla în faţa porţii adverse.

După şapte minute oaspeţii au reuşit să deschidă scorul. Elvir Koljic a executat pe jos şi tare o lovitură liberă din marginea careului, portarul Bălbărău a respins în faţă şi Paşcanu a trimis în plasă.

Doukansy şi-a reglat şutul la poarta lui Aioani, în minutul 40, iar în continuare fazele periculoase au întârziat să apară, lipsind cu desăvârşire în partea secundă.

Rapid s-a impus cu 1-0 la Ploieşti şi, cu 22 de puncte, se află pe locul al doilea în clasament, după Universitatea Craiova. Petrolul e a 14-a cu şase puncte şi a ajuns la cinci eşecuri consecutive.