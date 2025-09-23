Petrolul Ploiești și-a numit un nou antrenor

FC Petrolul Ploieşti a ajuns la un acord cu Eugen Neagoe, cel care va prelua conducerea tehnică a echipei ploieştene, potrivit News.ro.

Experimentatul tehnician a semnat un angajament valabil până la finalul sezonului, cu opţiune de prelungire în situaţia în care FC Petrolul Ploieşti îşi va păstra locul în primul eşalon.

Eugen Neagoe (58 ani) are în spate peste două decenii de antrenorat, începându-şi cariera la echipa la care s-a consacrat şi ca jucător, Universitatea Craiova. Le-a pregătit, mai apoi, pe Pandurii Tg. Jiu, FC Drobeta Tr. Severin, ASIL Lysi (Cipru), Aris Limassol (Cipru), Nea Salamis (Cipru), ACSM Politehnica Iaşi, Sepsi OSK Sf. Gheorghe, Dinamo Bucureşti, FC Hermannstadt, Astra Giurgiu, Universitatea Cluj, CS U Craiova, FC Argeş şi Gloria Buzău, iar în perioada 2011-2014 a făcut parte din stafful lui Victor Piţurcă, la echipa naţională a României.

Noul antrenor principal al „lupilor” va fi secondat de către Gheorghe Carmel Bărbulescu, Valentin Bădoi, Cătălin Grigore, Laurenţiu Marinescu şi George Manea, şi va debuta, sâmbătă, pe banca Petrolului, în meciul cu Rapid Bucureşti, ce se va disputa pe „Ilie Oană”, de la ora 20.30.

La Petrolul, el îl înlocuieşte pe Liviu Ciobotariu, al cărui contract a fost reziliat la 16 septembrie.