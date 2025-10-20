Petrolul Ploiești și CFR Cluj, față în față

Petrolul Ploiești întâlnește CFR 1907 Cluj, luni, 20 octombrie, de la ora 20:30.

Prahovenii s-au impus în runda precedentă, 1-0 cu FC Argeș (deplasare) și au oprit o serie negativă formată din două rezultate de egalitate și șase partide pierdute.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 28 de ori, de 13 ori au câştigat ardelenii, de şapte ori s-au impus ploieştenii, iar alte opt partide s-au terminat la egalitate.

Alexandru Mateiu, mijlocașul prahovenilor, va juca meciul numărul 400 pe prima scenă din România (FC Brașov, Universitatea Craiova, Petrolul), o cifră atinsă de-a lungul timpului doar de alți 28 de jucători.