Petrolul vrea antrenor cu experiență. Cristiano Bergodi, în pole-position la revenirea pe bancă

Petrolul caută antrenor după despărțirea de Liviu Ciobotariu, iar Cristiano Bergodi este favorit pentru postul de antrenor, însă numirea sa depinde de situația financiară a clubului.

Cristiano Bergodi, antrenor italian în vârstă de 60 de ani, este liber de contract din aprilie 2024, după despărțirea de Rapid. De atunci a stat în Italia, luând o pauză, dar este pregătit să revină pe bancă.

Interesul Petrolului pentru Bergodi a fost confirmat de impresarul său, Giovanni Becali, care a subliniat totuși că situația financiară a clubului trebuie analizată înainte de a lua o decizie concretă. Becali a declarat că discuțiile sunt încă la nivel incipient și că va oferi detalii când va exista ceva concret.

„Deocamdată nu este nimic nou. Vom vedea, analizăm situația financiară a clubului și după aceea luăm decizia. Suntem la nivelul de discuții, dacă va fi ceva concret vă voi spune eu”, a spus Giovanni Becali, potrivit digisport.ro.

În paralel, Dorinel Munteanu, al cărui nume a fost vehiculat ca posibil antrenor pentru Petrolul sau CFR, a infirmat că ar fi fost contactat de vreun club. Munteanu a precizat că este deschis să preia o echipă, dar nu are în momentul de față oferte concrete.