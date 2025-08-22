Philip Otele, golgheterul Superligii din sezonul 2023/2024, este de echipa de pe locul 9 din Premier League

Fotbalistul nigerian Philip Otele, golgheter al sezonului 2023/2024 al Superligii, când evolua la CFR Cluj, este în vizorul echipei engleze Fulham, informează BBC.

18 goluri marcate în 45 de meciuri

Se crede că Philip Otele este disponibil pentru aproximativ 15 milioane de lire sterline și este o opțiune mai ieftină decât alte ținte precum Reiss Nelson de la Arsenal Londra și Kevin de la Șahtior Donețk.

Philip Otele, o extremă în vârstă de 26 de ani, a jucat inițial în România la UTA Arad, timp de un an și jumătate (ianuarie 2022 – iunie 2023), bifând 58 de partide și înscriind de 11 ori.

Între iunie 2023 și mai 2024, el a disputat 45 de meciuri în tricoul lui CFR Cluj, reușind 8 pase decisive și marcând 18 goluri, care i-au adus titlul de golgheter al sezonului 2023/2024 în Superligă.

În vara anului trecut, atacantul nigerian s-a transferat la Al Wahda, în Emiratele Arabe Unite, iar la începutul acestui an a ajuns la FC Basel, cu care a câștigat în sezonul trecut campionatul și Cupa Elveției.

În cariera sa, Philip Otele a mai evoluat pentru Wolviston FC (Anglia) și Zalgiris Vilnius (Lituania). Când avea 14 ani, el a fost în probe la Arsenal.