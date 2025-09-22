Pierdere pentru Barcelona! Gavi va fi operat la genunchiul drept

Gavi, mijlocașul echipei de fotbal FC Barcelona, va fi supus unei intervenții chirurgicale la genunchiul drept, a anunțat luni, gruparea catalană, scrie DPA.

Fermin Lopez va lipsi aproximativ trei săptămâni

Internaționalul spaniol în vârstă de 21 de ani a ratat ultimele patru meciuri ale echipei sale.

‘Gavi a fost supus unor teste sportive intense de stres după ce a terminat un tratament conservator pentru leziunea radială la meniscul intern al genunchiului drept. Concluzia este că, pentru a garanta cea mai bună recuperare posibilă și revenirea mai rapidă în competiții, marți, Gavi va fi supus unei intervenții artroscopice’, a informat clubul, adăugând că alte detalii vor fi oferite după momentul intervenției.

Între timp, coechipierul său, Fermin Lopez, va lipsi de teren timp de aproximativ trei săptămâni din cauza unei probleme la șold suferită în ultimele minute ale victoriei de duminică cu 3-0 în La Liga împotriva lui Getafe.

Mijlocașul a acuzat dureri spre finalul meciului, părăsind terenul în lacrimi.

‘Fermin Lopez a suferit o accidentare la un mușchi al piciorului stâng. Va lipsi de pe teren timp de aproximativ trei săptămâni’, a informat echipa blaugrana.

Barca, locul doi în clasament – cu două puncte sub Real Madrid – după ce a acumulat 13 puncte din 15 posibile, va face deplasarea la Real Oviedo joi, înainte de a o găzdui pe Real Sociedad duminică.