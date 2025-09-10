Pierdere pentru Manchester City înaintea derby-ului orașului, din Premier League! Jucătorul s-a accidentat la națională

Atacantul Omar Marmoush a suferit o accidentare la ligamentul genunchiului în timpul meciului Egiptului cu Burkina Faso (0-0), din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal.

Atacantul egiptean a fost forțat să iasă în minutul 9

El este incert pentru derby-ul pe care Manchester City îl va disputa cu Manchester United.

City va juca, duminică, în Premier League, cu rivala din oraș, United, iar atacantul egiptean a fost forțat să iasă în minutul 9 al partidei încheiată la egalitate, 0-0, la Ouagadougou.

Marmoush a suferit accidentarea în minutul patru al meciului, a primit îngrijiri medicale pe teren, pentru ca în minutul nouă să fie înlocuit.

Federația Egipteană de Fotbal a postat o fotografie pe rețeaua de socializare X în care se vede cum jucătorul egiptean părăsește terenul însoțit de medici alături de mesajul: ”Omar Marmoush a suferit o accidentare la ligamentul genunchiului”.

Marmoush, care a marcat în victoria Egiptului cu 2-0 împotriva Etiopiei, la Cairo, va fi evaluat de Manchester City înaintea meciului cu Manchester United.

Jucătorul egiptean, care a semnat în ianuarie cu City, venind de la Eintracht Frankfurt, a început ca titular ultimele două meciuri ale echipei sale, în înfrângerile cu Tottenham și cu Brighton, după ce, anterior, intrase ca rezervă în victoria cu 4-0 în meciul împotriva echipei Wolverhampton.