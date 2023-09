Pierdere pentru naționala de rugby a Franței! Căpitanul echipei a suferit o fractură de pomete și a fost operat

Căpitanul naționalei de rugby a Franţei, Antoine Dupont, a suferit o fractură de pomete în victoria cu 96-0.

Antoine Dupont a fost operat după ce a suferit o fractură de pomete în meciul cu Namibia

Meciul a contat pentru Grupa A de la Cupa Mondială din Franța, iar în urma acestui succes naționala țării gazdă se poate considera calificată în sferturi.

Problema este că Antoine Dupont, căpitanul „cocoșilor”, a părăsit terenul în minutul 46, după ce Johan Deysel a făcut un placaj cap la cap. într-o primă fază, namibianul a primit cartonaș galben, dar după revizuirea imaginilor a fost eliminat definitiv.

După un control amănunțit, s-a constatat că Dupont a suferit o fractură a pometelui. A fost operat de urgență, iar staff-ul medical al Franței speră ca jucătorul să revină în meciul din sferturi, care va avea loc pe 14 sau 15 octombrie. Semifinalele se joacă în week-end-ul următor, iar finala pe 28 octombrie.

„În câteva zile, va putea reveni la lot, într-un proces de recuperare treptată, sub supraveghere medicală”, a transmis forul francez de rugby.

El va putea purta o mască de protecție în timpul ședințelor de pregătire, dar nu și la meciuri, deoarece forul internațional interzice folosirea mățtilor din carbon, tocmai pentru a nu răni adversarii.

„Lovit, dar nu distrus. Spectacolul trebuie să continue. Aștept cu nerăbdare să mă alătur din nou grupului. Vă mulțumesc pentru mesajele voastre”, a spus jucătorul.

Cu Antoine Dupont în echipă, Franței nu a pierdut niciunul dintre ultimele 14 meciuri-test jucate pe teren propriu

Antoine Dupont a fost desemnat cel mai bun jucător din lume în 2021, iar în următorii doi ani a fost ales jucătorul Turneului celor 6 naţiuni. Cu el în echipă, naționala Franței nu a pierdut niciunul dintre ultimele 14 meciuri-test jucate pe teren propriu.

Franța a învins Noua Zeelandă, cu 27-13, în meciul de deschidere al competiției, Dupont și alți 11 jucători au fost odihniți pentru partia cu Uruguay (27-12). Căpitanul a revenit cu Namibia, dar a fost înlocuit în minutul 46.

La finalul partidei, Johan Deysel, căpitanul Namibiei, și-a prezentat scuze. „Aş dori să îi transmit cele mai bune urări lui Antoine Dupont. Este clar că nu am vrut să-i fac rău.

Totul s-a întâmplat foarte repede şi nu am putut să-mi dau capul la o parte suficient de repede, ceea ce a dus la o ciocnire la nivelul capului.

Cunosc regulile şi am ştiut imediat că am fost vinovat. Am vorbit cu Fabien Galthie (n.r. – selecţionerul Franţei) imediat după meci şi i-am transmis cele mai bune urări şi scuzele mele lui Antoine, atât personal, cât şi prin intermediul medicului echipei Franţei.

Este un jucător şi o persoană extraordinară şi îi doresc o recuperare rapidă”, a spus Deysel.