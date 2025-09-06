Pilotul francez Pierre Gasly şi-a prelungit contractul cu Alpine până la sfârşitul sezonului 2028, a anunţat, sâmbătă, echipa franco-britanică de Formula 1.

Acest acord „întăreşte convingerea Alpine că Pierre este pilotul care va conduce echipa în noua eră regulamentară din 2026 şi dincolo de aceasta”, a scris echipa într-un comunicat publicat în marja Marelui Premiu al Italiei disputat în acest weekend la Monza. „Prelungirea contractului îi va permite lui Pierre să petreacă şase sezoane cu echipa”, la care s-a alăturat în 2023, se mai precizează în comunicat.

Gasly, care a debutat în F1 în 2017 în cadrul echipei Toro Rosso (devenită AlphaTauri, apoi Racing Bulls), a disputat în total 168 de Grand Prix-uri, obţinând o victorie în 2020 la Monza, prima pentru un pilot francez în F1 de la Olivier Panis în 1996 la Monaco. Dacă prezenţa sportivului de 29 de ani pe grila de start este asigurată pentru anul viitor, cea a coechipierului său Franco Colapinto nu este însă garantată, din cauza rezultatelor sale slabe.

Argentinianul, care s-a alăturat echipei în ianuarie ca pilot de rezervă după ce a participat la nouă Grand Prix-uri pentru Williams în 2024, a preluat în luna mai locul australianului Jack Doohan, dat afară din cauza rezultatelor slabe. Dar după opt Grand Prix-uri disputate sub culorile Alpine, Colapinto nu a obţinut încă niciun punct.

Alpine ocupă în prezent locul zece şi ultimul în clasamentul general al constructorilor, după 15 din cele 24 de Grand Prix-uri ale sezonului. Echipa se străduieşte să revină în fruntea clasamentului din 2022, când a obţinut locul patru în campionat la sfârşitul sezonului.

În ceea ce priveşte conducerea, Steve Nielsen, numit în iulie director general al Alpine F1, şi-a preluat noile atribuţii în acest weekend. Inginerul britanic preia acum o parte din atribuţiile fostului şef al Alpine, Oliver Oakes, care a plecat „din motive personale” în luna mai, şi va fi sub autoritatea consilierului executiv al mărcii, Flavio Briatore.