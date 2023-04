Pilotul spaniol Aleix Espargaro a evitat o pisică la calificările pentru Grand Prix-ul Spaniei la MotoGP – VIDEO

Lansat cu peste 270 km/h în linie dreaptă în timpul calificărilor pentru Marele Premiu al Spaniei (Jerez) la MotoGP, pilotul spaniol Aleix Espargaro a văzut o pisică aflată în stânga pistei.

Câteva momente mai târziu, Espargaro a căzut la ieşirea din curbă, înainte de a-şi termina cursa în zona de degajare a pietrişului.

Întâlnirile cu animale pe circuitele MotoGP sunt destul de frecvente. Nu este neobişnuit ca piloţii să se ciocnească de pescăruşi, de exemplu. În Australia, cangurii apar uneori pe circuitul Phillip Island. Recent, a fost văzută chiar şi o cobră în Malaysia, scrie lefigaro.fr.

Randy de Puniet, fost pilot de MotoGP care a comentat la Canal+, a dezvăluit că un pilot japonez a lovit o căprioară în Cehia cu câţiva ani în urmă, la clasa 250cc. Aceasta din urmă a scăpat nevătămată, la fel ca pisica, oaspete surpriză sâmbăta în Spania, care s-a întors cu viteza maximă după ce a văzut de aproape motocicleta lui Espargaro.

