Pintilii, despre scăderea formei și perioada grea a mijlocașului de la FCSB: „Trebuie gestionat altfel”

Mihai Pintilii, fost internațional și antrenorul secund al celor dela FCSB, a vorbit despre forma lui Adrian Șut în acest sezon, declarând că mijlocașul nu mai reacționează la fel fizic comparativ cu sezonul trecut. Pintilii a explicat că dacă în sezonul precedent Șut se simțea bine jucând din trei în trei zile, acum acest ritm nu mai pare să îi convină.

Pintilii a subliniat că jucătorii trebuie gestionați altfel în contextul plecărilor dese la echipa națională, care pot afecta programul de antrenamente și performanța. El a precizat că în prezent la antrenamente erau doar 13 jucători prezenți, din cauza convocărilor și meciurilor din alte ligi.

„Șut mi-a spus anul trecut: ‘Pinti, mă simt bine dacă joc din trei în trei zile’. Acum, parcă nu mai reacționează la fel. A fost și la națională.

Au avut vacanță 10 zile. 10 iunie ultimul meci de la națională și au ajuns pe 22 sau 23 în Olanda.

Trebuie gestionat altfel. Nu-ți poți face un program, pentru că apar aceste plecări la echipa națională.

Am fost 13 jucători la antrenament, pentru că am trimis și la Liga 3, era meci oficial acolo”, a spus Mihai Pintilii, conform digisport.ro.

De asemenea, Adrian Șut a devenit indisponibil după ce a ieșit accidentat în meciul Cipru – România 2-2 din preliminariile pentru Cupa Mondială 2026. Mijlocașul are în acest sezon la FCSB 15 meciuri, cu un gol și o pasă decisivă, iar potrivit Transfermarkt, cota sa de piață este de 4,5 milioane de euro.