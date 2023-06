Pintilii și Săpunaru, în Moldova pentru Licența A! Ce au spus cei doi despre antrenorat: „În continuare vom progresa!/ Îmi doresc foarte mult să continui!”

Mihai Pintilii, fostul mijlocaș de la FCSB, și Cristian Săpunaru, fundașul experimentat al Rapidului, au mers în Moldova.

Cei doi s-au prezentat în țara vecină pentru obținerea licenței A de antrenori. Iată ce au spus cei doi despre cariera de antrenor.

„În continuare vom progresa!/ Îmi doresc foarte mult să continui!”

„Cred că o să avem un curs de licenţă A foarte interesant din care vom avea de învăţat, cum am avut de învăţat şi la cursul precedent, de acum un an de zile, la licenţa B, din care chiar am avut de învăţat şi am progresat.

În continuare vom progresa, vom avea mult mai mult, pentru că ne vom axa pe seniori, exact ce ne trebuie nouă la licenţa A”, a spus Mihai Pintili, pentru fmf.md.

„Am făcut licenţa B aici şi mi-a plăcut foarte mult şi vreau şi licenţa A. Îmi doresc foarte mult să continui mai departe aici”, a spus şi Cristi Săpunaru, pentru sursa citată.