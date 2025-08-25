Pisa, cu Marius Marin titular, egal cu Atalanta, scor 1-1
Echipa italiană Pisa, cu Marius Marin titular, a terminat la egalitate duminică, în deplasare, scor 1-1, cu gruparea Atalanta Bergamo, în prima etapă din Serie A.
Mijlocaşul internaţional român Marius Marin a fost titular în partida dintre Atalanta şi Pisa. Şi echipa lui Alberto Gilardino a deschis scorul în minutul 26, după un autogol al lui Isak Hien.Atalanta a egalat după pauză, în minutul 50.
Marius Marin a părăsit terenul în minutul 78, înlocuit de Piccinni şi Atalanta – Pisa s-a încheiat 1-1.
Într-un alt meci, Juventus Torino a dispus cu 2-0 de Parma, prin golurile înscrise de Jonathan David, în min. 59, şi Vlahovic, în min. 84. Cu un minut mai înainte Cambiasso i-a lăsat pe torinezi în zece, primind cartonaş roşu direct. Scorul final a fost Juventus Torino – Parma 2-0.