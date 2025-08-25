Pisa, cu Marius Marin titular, egal cu Atalanta, scor 1-1

Marius Marin a părăsit terenul în minutul 78, înlocuit de Piccinni şi Atalanta – Pisa s-a încheiat 1-1.

Într-un alt meci, Juventus Torino a dispus cu 2-0 de Parma, prin golurile înscrise de Jonathan David, în min. 59, şi Vlahovic, în min. 84. Cu un minut mai înainte Cambiasso i-a lăsat pe torinezi în zece, primind cartonaş roşu direct. Scorul final a fost Juventus Torino – Parma 2-0.