Piţurcă îl temperează pe Rădoi. „E prea fericit, bravează acum”

Victor Piţurcă a analizat victoria României din meciul cu Armenia şi le-a transmis tricolorilor să rămână cu picioarele pe pământ. Fostul selecţioner crede că oaspeţii au evoluat slab la Bucureşti.

Piţurcă a salutat însă succesul vital pentru şansele de calificare la barajul pentru Mondialul din Qatar.

„Scopul nostru era să obținem victoria în această seară. Nu mă mai interesează altceva. Îmi era foarte frică de acest joc. Am venit după un joc bun în Germania, am pierdut pe nedrept. Bine că am reușit să înscriem.

Timp de 25 de minute am jucat crispat, nu ne-am mișcat mult în teren. Repriza secundă a fost mai grea. Asta denotă că jucătorii noștri tineri nu au experiență, încă nu au personalitate, au avut ceva emoții. Bine că s-a terminat! Importantă e victoria. Acum trebuie să câștigăm cu Islanda, acolo e meciul decisiv.

Trebuie să spun adevărul. Iar adevărul e că Armenia a jucat foarte slab în prima repriză. Eu asta am văzut” – a spus Victor Pițurcă, la Pro TV.

Piţurcă a avut un mesaj şi pentru Mirel Rădoi. I-a transmis selecţionerului că mai are de muncă pentru a-şi impune stilul dorit la prima reprezentativă.

„Rădoi e prea fericit, bravează acum. Înveți de la fiecare meci, la orice vârstă. Rădoi nu a încercat neapărat un joc ofensiv. Ofensiv joci când ai mereu mingea în posesie, când ajungi des la poarta adversă, când îți construiești ocazii. Când doar duci oamenii în jumătatea adversă, înseamnă că vrei să joci ofensiv” – a mai spus fostul selecţioner.