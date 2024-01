„Pițurcă s-ar bate la titlu, dau scris!”-Dumitru Dragomir îl cere pe fostul selecționer la CSU Craiova!

CSU Craiova trece printr-o perioadă dificilă. Oltenii nu au mai câștigat de 5 etape.

Dumitru Dragomir consideră că singurul care poate redresa echipa lui Mihai Rotaru este Victor Pițurcă. Iată ce a spus despre fostul selecționer al României.

„Pițurcă s-ar bate la titlu, dau scris!”

„Pițurcă, Cîrțu… Categoric l-aș pune pe Pițurcă. I-aș da 30.000 de euro pe lună, că fără 30.000 de euro nu vine. I-aș da măcar o jumătate de an la dispoziție. Are cotă mare. A refuzat echipe din Arabia Saudită pentru 100.000 de euro pe lună. Nu spun, că se supără! A refuzat zilele astea. Am fost la Doi Cocoși. Pe telefon, un impresar i-a spus că-i dă 1,2 milioane de euro. A spus Pițurcă ‘duceți-vă bă, de aici! Nu mă mai duc!’ (…) Îl doare la bască pe Pițurcă de toți. E de o nesimțire d-asta… E operat de nesimțire. Dar e bun antrenor, trăsnet!

Pițurcă s-ar bate la titlu, dau scris! Dar să nu se bage peste el. Dacă se bagă, a doua zi pleacă, îți dai seama”, a declarat Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.