Planul lui Gigi Becali pentru transferul lui Mario Tudose, blocat de contractul prelungit! Pe cine a pus ochii patronul FCSB

Gigi Becali a declarat că intenționează să-l aducă pe Mario Tudose la FCSB gratis, după expirarea contractului acestuia cu FC Argeș, peste doi ani. Totuși, planul nu este realizabil, deoarece Tudose și-a prelungit recent înțelegerea cu FC Argeș până în 2029, având încă patru ani rămași din contract. Jucătorul de 20 de ani câștigă aproximativ 7.000 de euro lunar la Pitești, față de 20.000 de euro, cât îi oferea FCSB.

„Să fie sănătoși! O să-l iau pe Tudose liber peste doi ani. O să-l iau liber dacă o să fie sănătos Tudose”, spunea Gigi Becali, conform digisport.ro.

După ratarea transferului lui Tudose, Gigi Becali și-a îndreptat atenția spre Leo Bolgado, fundașul celor de la CFR Cluj, sperând să întărească zona centrală a apărării. FCSB a insistat pentru Tudose, considerat eligibil pentru regula U21 care provoacă dificultăți campioanei. În urma eşecului negocierilor, FCSB va relua utilizarea lui Ionuț Cercel pentru respectarea acestei reguli, deoarece Becali nu dorește să aloce un post ofensiv unui junior.