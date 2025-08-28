Platini și Blatter au fost achitați definitiv de justiția elvețiană

Achitarea foștilor conducători ai fotbalului Michel Platini și Sepp Blatter, judecați în Elveția din martie într-un caz care a pus capăt ambițiilor fostului internațional francez de a fi ales la șefia FIFA, este acum definitivă, în lipsa unui apel din partea parchetului din Țara Cantoanelor, transmite AFP.

Ei au fost acuzați că au obținut ilegal, în detrimentul FIFA, o plată 1,8 milioane euro, dată lui Platini

”Ministerul public al Confederației (MPC) renunță să facă recurs”, acceptând deci ”verdictele date de prima și a doua instanță”, a indicat, joi, parchetul elvețian, într-un comunicat.

Acceptând înfrângerea, după ce a cerut de două ori închisoare cu suspendare contra acuzaților, fără a reuși să convingă judecătorii, MPC pune capăt celor zece ani a procedurii care a avut implicații politice grele.

”Știu că a fost o poveste pentru a mă împiedica să ajung președinte al FIFA”, afirmase Michel Platini după decizia apelului, apreciind că este ”prea bătrân” pentru a-și asuma din nou responsabilități de conducere.

Cei doi foști oficiali au fost acuzați că au obținut ilegal, în detrimentul FIFA, o plată de două milioane de franci elvețieni (1,8 milioane euro) acordată lui Platini, conform parchetului.

Apărarea și acuzarea au fost de acord cu un singur punct, anume acela că Platini, triplu câștigător al ”Balonului de Aur”, l-a consiliat pe președintele FIFA, Sepp Blatter, între 1998 și 2002, în primul mandat al acestui la cârma forului mondial, iar cei doi au semnat în 1999 un contract care stipula o remunerație anuală de 300.000 de franci elvețieni, plătită integral de FIFA.

Dar, în ianuarie 2011, fostul mare fotbalist francez, devenit între timp președintele UEFA (2007-2015), ”a revendicat o datorie de două milioane de franci elvețieni”, considerată ”o factură falsă” de către acuzare.

Cei doi oameni de fotbal au susținut că au fost de acord de la început cu un salariu anual de un milion de franci elvețieni, printr-un ”gentlemen agreement”, verbal, fără martori, dar pe care FIFA nu l-a putut onora imediat față de Platini.

Izbucnirea scandalului în 2015, imediat după demisia lui Sepp Blatter, după o suită de scandaluri, i-a blocat calea lui Michel Platini la președinția FIFA, în favoarea italo-elvețianului Gianni Infantino, atunci mâna dreaptă a lui Platini la UEFA.