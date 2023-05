Pleacă de la Manchester United după 12 sezoane: „Ultimii doi ani au fost foarte dificili”

Fundașul central Phil Jones va părăsi Manchester United în vară, o dată cu expirarea contractului.

„Ultimii doi ani au fost foarte dificili”, a recunoscut Phil Jones

El a ajuns la „diavoli” în 2011, de la Blackburn Rovers, iar în sezonul 2012/2013, ultimul al lui Sir Alex Ferguson ca manager, a câștigat titlul. A jucat 229 de meciuri pentru Manchester United și a marcat de 6 ori, dar în sezonul actual nu a bofat niciun meci.

„A fost foarte dificil în ultimii 2 ani. Nu se poate nega asta și nici nu o ascund. Familia mea a jucat un rol esențial în a mă menține pe drumul cel bun și să fiu concentrat pentru a-mi recupera forma din anii precedenți pentru a juca mai mult.

Mi-a lipsit fotbalul. Îmi este dor să joc. Crești doar evoluând și tot ce vrei să faci este să joci fotbal. Încă de la o vârstă fragedă, când am realizat că am fost norocos să joc fotbal la nivel înalt, am muncit să joc, nu am evoluat atât de mult pe cât mi-aș fi dorit.

Am muncit din greu tot timpul. În ultimii 2 ani am încercat să revin cât de repede am putut. Cred că punctul culminant pentru mine trebuia să fie meciul cu Wolverhampton (n.r. – după ultima accidentare). A fost doar un moment pe care nu-l voi uita niciodată.

Mi se face pielea de găină și acum, gândindu-mă la asta. Am muncit atât de mult să ajung la acea formă fizică.

Fanii au fost incredibili. Dragostea și pasiunea pe care mi le-au arătat au fost senzaționale. Nu le pot mulțumi suficient pentru asta. Mi-au fost un sprijin constant de-a lungul timpului petrecut aici”, a declarat el pentru site-ul oficial al clubului.