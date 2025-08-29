Pleacă Tavi Popescu de la FCSB?! Gigi Becali, anunţ clar: “Nu vine fotbalistul la mine, că nu e debandadă!”

FCSB a înregistrat mai multe rezultate dezamăgitoare în startul acestui sezon, iar jucătorii nu au scăpat de criticile lui Gigi Becali. După ce s-a zvonit că Octavian Popescu vrea să plece de la echipă, Gigi Becali a clarificat situația jucătorului în direct.

Ce se întâmplă cu Octavian Popescu la FCSB

Octavian Popescu a fost unul dintre cel mai talentați și plini de potențial fotbaliști români în ultimii ani, însă prestațiile sale au fost tot mai șterse de la sezon la sezon. Giovanni Becali chiar l-a sfătuit pe Gigi Becali, vărul său, să îl vândă cât mai repede.

Latifundiarul din Pipera a intrat în direct și a spus categoric că Octavian Popescu nu va pleca de voia sa de la echipă, regulă valabilă în cazul tuturor jucătorilor de la FCSB.

„Păi să plece. Cu autobuzul sau cu IMS-ul? Cu basculanta, cu ce pleacă? Merge așa să plecăm când vrem? Când ai ofertă pleci. Nu trebuie să vină jucătorul să propună el suma.

Nu e debandadă la FCSB. El trebuie să joace fotbal. Nu trebuie să vină un fotbalist să ceară el să plece. La mine joci fotbal!”, a spus Gigi Becali.