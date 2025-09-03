Plecare anunțată la Rapid

O nouă plecare a fost anunțată la Rapid.

Raul Stanciu a fost împrumutat la CS Tunari, echipă din al doilea eșalon al fotbalului românesc.

”FC Rapid anunță împrumutul jucătorului Raul Stanciu la CS Tunari, formație care evoluează în Liga a II-a, până la finalul acestui sezon competițional.

Extrema stângă în vârstă de 18 ani a sosit în Giulești în vara acestui an, după transferul de la US Lecce, și a semnat un contract valabil până în 2030.

Împrumutul la CS Tunari reprezintă o oportunitate pentru Raul de a evolua constant și de a continua procesul său de dezvoltare.

Mult succes în această nouă provocare, Raul!”, se arată pe site-ul oficial al Rapidului.