Plecare de la Rapid în ultima zi de mercato! Marea speranță a lui Dan Șucu a ajuns la o rivală din SuperLiga

Perioada de mercato din Superliga se încheie luni, 8 septembrie, de la ora 23:59, iar cluburile încearcă să facă câteva mutări pe ultima sută de metri. Rapid a rămas fără un jucător important. Universitatea Cluj l-a prezentat oficial pe Omar El Sawy, care îndeplinește criteriul U21 din lotul lui Costel Gâlcă.

Omar El Sawy a plecat de la Rapid și a semnat cu Universitatea Cluj

Omar El Sawy va îmbrăca restul sezonului tricoul celor de la Universitatea Cluj. Plecat de la Rapid, mijlocașul de 21 de ani va evolua în alb-negrilor va evolua sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău, însă nu va putea juca în meciurile directe cu Rapid. Împrumutul se va încheia la finalul sezonului.

„Vă mulțumesc tuturor pentru această perioadă scurtă, dar frumoasă, după revenirea mea la Rapid. Vă doresc mult succes în acest sezon și să vă îndepliniți obiectivele!”, a fost mesajul lui Omar El Sawy.